واشنطن: نتفهم موقف المعارضة السورية من تعليق المفاوضات

في أول رد فعل دولي حول تعليق المعارضة السورية لمفاوضات جنيف، قال البيت الأبيض إنه يتفهم موقف المعارضة السورية الرامي إلى تعليق مشاركتها، مضيفاً أن واشنطن ستبذل جهودها لإعادتها إلى طاولات المفاوضات.

البيت الأبيض صرح أيضاً أنه سيواصل الضغط على الطرفين في سوريا لتحقيق الانتقال السياسي، مؤكداً من جهة أخرى أن إطار مفاوضات سوريا لم يتغير رغم قرار تأجيلها.

وكان وفد المعارضة السورية قد أعلن أنه لن يواصل التفاوض في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من قصف النظام وحصاره، مؤكدا على أن المطلب الرئيسي من وراء المفاوضات هو تشكيل هيئة حكم انتقالي بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة على أن لا يكون لبشار الأسد مكان فيها.