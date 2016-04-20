التحالف يستهدف معداته المعطوبة ليحرم "داعش" منها

نفذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 24 ضربة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا يوم الثلاثاء، كما استهدف بعض آلياته المعطوبة ليحرم "داعش" منها.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن تسع ضربات من 21 ضربة نفذت في العراق أصابت وحدات تكتيكية لتنظيم "داعش" ومخازن إمدادات ومحطة كهرباء وأهدافا أخرى قرب الموصل.

وفي سوريا، أصابت ثلاث ضربات أهدافا لـ"داعش"، منها قطعة مدفعية ومواقع قتالية.

وقال البيان: "قرب عين عيسى (سوريا) أصابت ضربة معدات معطوبة تابعة للتحالف لمنع تنظيم داعش من استخدامها". ولم يحدد البيان نوع هذه المعدات.