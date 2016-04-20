موسكو تشكك بالهيئة العليا للمفاوضات السورية

شككت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بالهيئة العليا للمفاوضات السورية، قائلة إن تصرفات الهيئة تظهر أنها غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق، ولا يمكن أن تكون الممثل الوحيد للمعارضة.

وزعمت الخارجية أن "اتهامات المعارضة" للنظام السوري بانتهاك وقف إطلاق النار "لا أساس لها".

وقالت الوزارة إنها تساند قرار مبعوث الأمم المتحدة بعدم تعليق مفاوضات السلام السورية.

وذكرت وكالات أنباء روسية، إن الكرملين أعرب، الأربعاء، عن قلقه إزاء تأجيل محادثات السلام السورية في جنيف.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية المشاركة في المحادثات مع النظام السوري قالت، أمس الثلاثاء، إن الهدنة على الأرض فشلت، وإنها ستؤجل المحادثات لأجل غير مسمى.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: "الوضع ليس سهلا، وبالطبع يسبب درجة ما من القلق".