تأزم الوضع بالقامشلي بعد قتل قوات النظام السوري كرديين

قال مسؤول من وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز إن اثنين من أفراد قوة الأمن الكردية السورية المعروفة باسم أسايش قتلا بعد أن استهدفتهما قوات النظام السوري في بلدة القامشلي بشمال شرقي سوريا اليوم الأربعاء.

وذكر لرويترز أن قوات النظام السوري استهدفت دورية لقوات أسايش الكردية في القامشلي وقتلت اثنين من أفرادها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن اثنين من أفراد أسايش قتلا وأصيب ثلاثة آخرون.

واندلع القتال بعد أن أوقفت قوات أمنية كردية سيارة بها ضابط من قوات النظام في وقت ما خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وقال المرصد إن الوضع في القامشلي متأزم وإن المتاجر أغلقت أبوابها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جيش النظام السوري.