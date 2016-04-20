فرنسا تدين العنف الطائش للنظام السوري بعد مجازر إدلب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ترى أن الغارات الجوية على محافظة إدلب تظهر اندفاع النظام السوري "الطائش" نحو العنف، وإنه لا يعتزم السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وأسفرت الهجمات على سوق بشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة أمس الثلاثاء عن مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة العشرات. وقتل عشرة أشخاص أيضا في غارة جوية على بلدة كفر نبل القريبة.

وقال المتحدث رومان نادال في إفادة إلكترونية يومية: "فرنسا قلقة من زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار وهجمات النظام على المدنيين في سوريا.. يوضح القصف في معرة النعمان.. من جديد الاندفاع الطائش الخطير للنظام ورفضه لأي حل سياسي".