مناورة إسرائيلية مفاجئة على الحدود السورية

أنهى الجيش الإسرائيلي المناورات المفاجئة التي أجرتها هيئة أركان جيش الاحتلال للقيادة الشمالية، والتي حاكت اندلاع حرب على الجبهة الشمالية، وبالتحديد على الجبهة السورية تحديداً.

وشملت المناورات سيناريوهات تعرض إسرائيل لقصف صاروخي وعمليات تسلل عبر الحدود.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ يوم الاثنين الماضي مناورة عسكرية كبيرة بإشراف هيئة الأركان العامة وقيادة الجبهة الشمالية للجيش.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن المناورات تأتي في إطار البرنامج السنوي للتدريبات العسكرية وغايتها الحفاظ على قدرات القوات العسكرية وجهوزيتها لأي طارئ.