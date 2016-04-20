وفد النظام في جنيف يستكمل المفاوضات.. رغم غياب المعارضة

اعتبر رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، أن لقاء الوفد مع نائب الموفد الخاص إلى سوريا رمزي عزالدين رمزي مؤشر على جدية النظام حيال المفاوضات الجارية في جنيف، حسب زعمه.

يذكر أن المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا غير موجود في جنيف اليوم لأسباب شخصية، إلا أنه أكد أن العملية ستستمر من خلال اجتماعات مع النظام وفصائل معارضة رغم إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها الرسمية في محادثات السلام بجنيف.

وحرصت المعارضة على ألا تعلن انسحابها وسيبقى عدد من الخبراء من الهيئة في جنيف، لبحث قضايا فنية من بينها الجوانب الإنسانية وتبادل الأسرى في حين سيغادر جميع المفاوضين الرئيسيين.

وزعم الجعفري أن "الهيئة العليا للمفاوضات لا تمثل الشعب السوري ورحيلها قد يزيل عقبات أمام التوصل لحل"، حسب تعبيره.