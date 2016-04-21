مفاوضات سوريا تنهار.. المعارضة تغادر جنيف

قال مبعوث الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم "متواضع" على صعيد توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين، وإن الحكومة ما زالت تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية لبعض المناطق، ووصف ذلك بأنه أمر "غير مقبول".

وقال ستافان دي ميستورا في تصريحات صحافية عقب اجتماع أسبوعي لقوة العمل الإنسانية التي تتألف من قوى كبرى وإقليمية، إنه سيعين في الأيام القادمة مسؤولا كبيرا ليتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية.

المعارضة من جهتها غادرت جنيف، وقال كبير المفاوضين في هيئة التفاوض المعارضة محمد علوش، قبل أن يغادر جنيف إنه يجب على الحكومة وقف "المذابح" قبل استئناف المفاوضات، وقال محمد علوش الذي يمثل جماعة جيش الإسلام المعارضة اليوم الخميس إنه لا يمكن استئناف محادثات السلام في جنيف والحكومة لم توقف "المذابح" وتطلق سراح آلاف السجناء.

وقبل أن يغادر محادثات جنيف قال علوش موجهاً حديثا لمفاوض الحكومة بشار الجعفري إنه إذا كان يريد حكومة وحدة وطنية حقيقية فعليه أولا إطلاق سراح عشرة آلاف سيدة في السجون وعشرات الآلاف من السجناء.

وأضاف أنه يتعين عليه كذلك وقف "المذابح" التي ترتكب كل يوم، وبعد ذلك ربما يمكن استئناف المحادثات.