أوباما: حل الأزمة السورية لن يأتي إلا عبر المفاوضات

شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارة يقوم بها إلى لندن على أن الأزمة السورية لا يمكن أن تحل دون مفاوضات سياسية وإنها تتطلب التعامل مع أشخاص هو شخصيا على خلاف معهم.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لن نحل المشكلة بشكل كلي إلا إذا تمكنا من دفع هذا المسار السياسي قدما."



وتابع أوباما إنه لطالما تشكك في تصرفات بوتين وتحركاته في سوريا وإن روسيا ستعترف بأن الأزمة السورية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.



وتقود واشنطن حملة منفصلة تنفذ فيها غارات جوية ضد مواقع لداعش في العراق وسوريا. واعترفت الجمعة بمقتل 20 مدنيا بين من قتلوا في غاراتها بين العاشر من سبتمبر والثاني من فبراير.

وقد توصلت موسكو وواشنطن لاتفاق هش لوقف الأعمال القتالية دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير الماضي، لكنه الآن يواجه خطر الانهيار في ظل تصاعد القتال خلال الأسبوع المنقضي.

