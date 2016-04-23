الرستن.. بعد حصار 13 شهرا دخول مساعدات تكفي لـ30 يوما

دخلت مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي قافلة إغاثية قد تكفي لشهر واحد فقط، بعد حرمان المدينة من قوافل المساعدات الأممية لأكثر من 13 شهرا، في حين تعد هذه القافلة هي الأكبر على مستوى سوريا والتي تكونت من 65 سيارة شاحنة محملة بمواد غذائية وصحية تكفي لـ24000 سلة غذائية و12000 سلة صحية، إضافة لكميات من الطحين والمواد الطبية وكراسي المعاقين ولقاحات للأطفال.

القافلة الإغاثية الأكبر في سوريا وحاجات مدينة الرستن أكثر بكثير

يبلغ تعداد سكان مدينة الرستن 60000 نسمة، وقد نزح إليها بعد التصعيد الأخير 3000 عائلة أي نحو 15000 نسمة لتضم المدينة 75000 نسمة، يعيشون ضمن مساكن جماعية ومأوى ومخيمات يعانون فيها الحرمان من أبسط مقومات الحياة، إضافة لحصار خانق وصل حد الجوع.

وبحسب مصطفى الحسين، رئيس المجلس المحلي في مدينة الرستن لـ "العربية.نت"، فإن هذه المساعدات لا تكفي الناس إلا لشهر واحد فقط، بسبب الحاجات الكبيرة للناس والشح والمعاناة التي أصابتهم في فترات الحصار الذي لا يزال مستمراً حتى الآن، ونظام الأسد عرقل دخول هذه المساعدات لأكثر من مرة في فترات سابقة ضمن سياسة التجويع التي يتبعها ضد المناطق المحاصرة.

وفي تتمة حديث الحسين قال "نأمل أن يلعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة دورهما بشكل صحيح وفعال في مساعدة المدنيين ومد يد العون لهم، وأن يتم هذا الأمر باستمرار دون انقطاع يصل لسنوات".

وقال الناشط باسل عز الدين لـ"العربية.نت" إن 15000 طفل لم يدخل لهم حليب الأطفال الذي نعتبره من الأولويات، إضافة للقاحات الأطفال المتنوعة التي لم يدخل منها إلا الشيء القليل بشكل لا يتناسب مع حاجة أطفال المدينة الحقيقي، والكثير من الحاجيات الأخرى التي لم تدخل ضمن القوافل على أمل دخولها وزيادة العدد أكثر.

وتابع "باسل" مشيراً إلى غياب الأدوية عن صيدليات المدينة في الشهرين الأخيرين، والرستن تعاني اليوم أشد المعاناة من الوضع الطبي السيئ، وقد دخلت قوافل الصليب الأحمر محملةً ببعض الحمولات الطبية التي تفتقر للأدوية الاسعافية والمزمنة والجراحية والمعدات الطبية للمشافي الميدانية والتي نحن اليوم بأمس الحاجة لها، بسبب تصعيد النظام العسكري على المنطقة.

حال المدينة كما هو حال مدن الريف الشمالي، الطيران الروسي السوري لا يغادر سماءه، لم يمض يوم حتى في أيام الهدنة الدويلة المبرمة إلا وقام نظام الأسد باستهدافه في مناطقه بالغارات والبراميل والصواريخ التي لا ترحم حجراً أو بشراً.

وعود للصليب الأحمر والنظام المعطل الوحيد

التمس الوفد خلال الزيارة حاجات المنطقة الفعلية، وقام بإحصاء المرضى والجرحى الذين هم بحاجة للخروج والعلاج وحاجات المشافي، إضافة للقيام بجولات ميدانية ضمن المدينة وتقييم الوضع عن كثب.

وقالت ماجدة فليحان، مديرة مكتب الصليب الأحمر في المنطقة الوسطى والتي ترأست الوفد، إن الوفد دخل لإيصال هذه المساعدات إلى المدينة وإجراء جولات ميدانية من أجل تقييم الوضع الحقيقي على الأرض.

"نحن فخورون بما يقوم به الصليب الأحمر من أعمال في سوريا، فنحن ننتقل من حلب إلى دمشق وإدلب وحمص ومن الوعر إلى كفريا والفوعة، ونقدم الحاجات الإنسانية للناس هنا وهناك".. عبارة قالتها فليحان أثناء حديثها متناسية أن ما تقدمه اللجان الأممية للمدنيين لا يقارن أبداً بالحاجات الحقيقية التي تحتاجها الناس في المناطق المحاصرة، في وقت تدخل فيه قوافل المساعدات إلى مناطق النظام باستمرار، وهي مناطق غير محاصرة ومفتوحة الطرق، أما المناطق التي يحاصرها النظام فلا تستطيع الجهات الأممية والإنسانية الدخول لها إلا بعد أعوام.

وفي سياق متصل، صرح بافل كشيشيك، المتحدث باسم لجنة الصليب الأحمر الدولي في سوريا بأن "الوضع في مدينة الرستن كارثي وأكبر مما كنا نتوقعه، ونحن سنتابع الأمر عن كثب ضمن المدينة".

وتابع كشيشيك أن الصليب الأحمر يعمل في ظروف صعبة جداً، ولكن نحاول قدر الإمكان مساعدة الناس ومد يد العون لهم، وفي النهاية نحن لسنا أصحاب قرار في المنع أو الإدخال وإنما نحاول التنسيق مع كل الأطراف من أجل تقديم العون للمدنيين.

وأكد الناشطون في مدينة الرستن أن التسهيلات من قبل ثوار المنطقة كانت كبيرة جداً من ناحية تأمين الطرقات وإزالة السواتر وحماية الوفد والقوافل، من قبل غرفة عمليات الرستن وتحت إشراف المجلس المحلي في مدينة الرستن، إضافة لفرق الهلال الأحمر الموجودين في مدينة الرستن، وفق خطة منظمة ولا نستطيع إلا تثمين هذا العمل الذي لا يصب في نهاية المطاف إلا في خدمة المدنيين.

وأفاد الناشطون أنه من المحتمل أن تدخل يوم الاثنين القادم 25 أبريل سيارات تكميلية للقوافل التي دخلت الخميس 21 أبريل، على حد زعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا وقد وجه مجلس محافظة حمص الحرة في الـ15 من أبريل الجاري، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من أجل إغاثة مناطق ريف حمص الشمالي عامة والتي حالها لا يختلف عن حال مدينة الرستن، فالحصار واحد والألم واحد والجوع واحد.