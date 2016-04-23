بعد يومين من المعارك.. هدنة في القامشلي

توصلت وحدات حماية الشعب الكردية ونظام الأسد في القامشلي، لهدنة بعد يومين من المعارك راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وقالت مصادر إن وفداً من نظام الأسد اجتمع مع زعماء العشائر في مدينة القامشلي، في مبنى مديرية المنطقة بحي الوسطى.

وكانت المعارك قد تجددت بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا في اليومين الماضيين.



وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات استمرت وسط المدينة وفي أحيائها الغربية وسط قصف مستمر من قبل قوات النظام. كما اندلعت معارك في حي الطي والمربع الأمني. وقد سلم نحو 50 عنصرا من قوات النظام أنفسهم للمقاتلين الأكراد في المدينة بعد سيطرة قوات حماية الشعب الكردية على سجن علايا شرق القامشلي.

