دمشق تخسر أحد أهم أسواقها.. حريق يلتهم "العصرونية"

اندلع حريق ضخم، السبت، في منطقة العصرونية في دمشق القديمة، تضررت خلاله عشرات المحال التجارية، وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.

وأوضح المسؤول في الدفاع المدني "اندلع الحريق عند الساعة السادسة صباحا في أحد المحال في سوق العصرونية" الأثري في المدينة القديمة، وسرعان ما توسع ليطال محال تجارية أخرى.

وبحسب مراسل فرانس برس في المكان، فقد طال الحريق 50 محلا تجاريا ومستودعا على الأقل، مشيرا إلى أن عناصر الدفاع المدني سارعوا إلى إبعاد المواطنين من المكان خشية من انهيار الأبنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مدير الدفاع المدني في دمشق العميد جهاد موسى أن "الحريق ناجم عن ماس كهربائي"، مؤكدا أن "عناصر الإطفاء تمكنوا من محاصرة الحريق من مختلف الجهات منعا لتمدده إلى المزيد من المحلات التجارية، والعمل مستمر لإطفاء الحريق بشكل كامل".

وقال صاحب أحد المتاجر المتضررة لفرانس برس واضعا يديه على رأسه "ذهب الرزق"، مشيرا إلى أن محله "كان يطعم عشرة أشخاص يعملون لدي".

ونقل صاحب المتجر، الذي اندلع فيه الحريق قبل أن يتمدد، إلى المستشفى حيث تعرض رأسه ويداه لحروق كبيرة أثناء محاولته إنقاذ خزنة من داخل المتجر.

وقال محمد الأشقر، صاحب محل ألعاب في العصرونية، إنه عادة ما يحضر بضائع جديدة إلى محله يوم الخميس، مشيرا إلى أن "متجره مليء بالبضائع وقد لحقت به خسارة تصل إلى مليون ونصف ليرة سورية".

وطوقت القوى الأمنية السوق كما أغلق سوق الحميدية المجاور لتسهيل حركة فرق الإطفاء والدفاع المدني.