بالفيديو.. تحطم طائرة قرب دمشق وداعش يعلن أسر الطيار

تحطمت طائرة حربية تابعة للنظام السوري جنوب مطار في دمشق (شرق جبل دكوة بريف دمشق) الجمعة، وفي حين لم تتضح أسباب سقوطها، وما إذا كانت نيران مقاتلي المعارضة هي التي أسقطتها أم أنها سقطت بسبب عطل فني، نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يزعم فيه أنه أسقط الطائرة.

ويظهر الفيديو مقاتلين حول حطام طائرة محترق على أجزاء منه علم سوريا.

إلى ذلك، أعلنت وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم الارهابي الجمعة أن طيار الطائرة أسر بعد أن هبط بمظلة قرب موقع التحطم. وقالت الوكالة "الطيار يدعى عزام عيد من مواليد حماة وقد ألقي القبض عليه عقب هبوطه بمظلة بالقرب من موقع سقوط طائرته شرق دمشق".

من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في ضربات جوية للقوات الحكومية على عدة مناطق في مدينة حلب شمال البلاد، الجمعة.

