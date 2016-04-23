سوريا.. مقتل وجرح 50 في قصف للنظام على حلب ودوما

أسفر قصف لقوات النظام السوري، السبت، عن مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصا على الأقل في مدينة حلب في شمال البلاد ومدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد مقتل "13 شخصا بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون جراء قصف مدفعي لقوات النظام على مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق".

وقال إن قصف طائرات حربية لمناطق في حي طريق الباب في الجزء الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا وجريحا في حصيلة أولية.

وقتل امس الجمعة في القصف الجوي الذي طال الاحياء الشرقية في حلب، بحسب الدفاع المدني، 25 شخصا وأصيب 40 آخرون.

ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين احياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المقاتلة واخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام. وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الاعمال القتالية في نهاية فبراير.

ويستثني اتفاق الهدنة تنظيم داعش وجبهة النصرة، لتقتصر المناطق المعنية بالهدنة عمليا على الجزء الاكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماة الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

الا ان اتفاق وقف الاعمال القتالية بات مهددا اكثر من اي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك والقصف في مناطق سورية عدة منذ بداية الشهر الحالي، فضلا عن انسحاب وفد المعارضة السورية من مفاوضات جنيف.