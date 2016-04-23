معركة مستعرة في اللاذقية وغارات على حلب

شنت قوات النظام السوري غارات جوية على أجزاء مختلفة من حلب الجمعة، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة العشرات مع توقعات بارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة الإصابات.

وفي محافظة حماة في الجنوب الغربي من البلاد استهدفت طائرات حربية مناطق تسيطر عليها المعارضة في منطقة سهل الغاب الاستراتيجية المتاخمة لمحافظة اللاذقية معقل الأسد.

معركة مستعرة في اللاذقية

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المعارضة المسلحة أعلنت اندلاع معركة جديدة في اللاذقية في وقت سابق هذا الأسبوع تقول إنها رد على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب قوات النظام. وشنت المعارضة هجمات ضارية هناك وذكر المرصد أن القتال استعر في المنطقة الجمعة.

وأضاف أن اشتباكات نادرة بين مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية وقوات موالية للنظام السوري استمرت لليوم الثالث على التوالي. وقال مسؤول كردي سوري إن المعارك أودت بحياة 26 مقاتلا. ولطالما تجنب الأكراد والقوات الحكومية الاشتباك في الماضي.

