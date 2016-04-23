محادثات جنيف تتواصل الإثنين بغياب أقطاب الهيئة العليا

تتواصل بدءاً من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء الجولة الثالثة من محادثات جنيف غير المباشرة بين أطراف الأزمة السورية في غياب معظم أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وهو وفد المعارضة الرئيسي.

الهيئة التي تطالب بممارسة ضغط دولي على النظام السوري كي يحترم الهدنة كشرطٍ لعودتها إلى طاولة المحادثات، أَبقتْ على وفد مصغر في جنيف لعقد محادثات تقنية مع مساعدي ستيفان دي مستورا، وأصرت على القول إنها لم تنسحب من المحادثات بل علقت مشاركتها الرسمية فيها وطلبت تأجيلها، فيما أعلن المبعوث الأممي أن هذه المحادثات التقنية التي استغرقت ساعات طويلة (وانعقدت في مقر إقامة المعارضة وليس في مقر الأمم المتحدة) سمحت بنقاش "عميق أكثر من أي وقت مضى" تمحور حول رؤية المعارضة لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وكيفية ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع.

دي مستورا سيعقد الاثنين لقاءً جديداً مع وفد النظام السوري سيكون الخامس منذ بداية الجولة الحالية (أحد اللقاءات الخمسة غاب عنها المبعوث الأممي لأسباب شخصية وناب عنه مساعده رمزي عز الدين رمزي). وفيما تقاطع الهيئة العليا المعارِضة الاجتماعات الرسمية، من خلال امتناعها عن الحضور إلى مقر الأمم المتحدة واكتفائها باجتماعات غير رسمية مع مساعدي دي مستورا في مقر إقامتها، قال المبعوث الأممي إنه سيواصل محادثاته حتى الأربعاء مع كل الأطراف السورية: وفد النظام ووفد مجموعة القاهرة-موسكو (المعارضة المدعومة من روسيا) ووفد معارضة الداخل القريبة جداً من النظام والتي ترفض عدة أطراف دولية تصنيفها ضمن المعارضة، كما سيلتقي دي مستورا مجدداً هيئات نسائية سورية وممثلين عن المجتمع المدني، فيما سيواصل مساعدوه إجراء محادثات تقنية مع مَن بقي في جنيف من الهيئة العليا للمفاوضات.

وقالت مصادر متعددة في الهيئة لـ"العربية.نت" إن "ما قاله المبعوث الأممي عن إجرائنا محادثات تقنية معمقة مع مساعديه حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي كان دقيقاً"، وأضافت أن هذه المحادثات التقنية تشمل أيضاً مناقشة تسريع تنفيذ البندين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 المتعلقين بوقف القصف على التجمعات المدنية وفك الحصارات وإطلاق معتقلين بدءاً من النساء والأطفال وتسريع وتيرة إيصال مساعدات إنسانية.

دبلوماسي بريطاني: إيران تخشى تقلص دورها

وفيما تراجعت وتيرة التعاون الأميركي الروسي المواكب لمحادثات جنيف بالمقارنة مع ما كان عليه خلال الجولة السابقة، قال لـ"العربية.نت" دبلوماسي بريطاني بارز يشارك في المشاورات الدولية الجارية في جنيف حول سوريا، إن كلام رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري عن أنه لا يحق لأحد مناقشة موضوع الرئاسة السورية "ولا حتى مجلس الأمن" يعكس تجاهلاً لحقيقة أن "مجلس الأمن مسؤول عن الأمن الدولي، وأن هذا المجلس الذي يضم روسيا والصين (حليفتي النظام) كعضوين دائمين يرى أن الانتقال السياسي آتٍ لا محالة.

وتحدث الدبلوماسي البريطاني عن الدور الإيراني في التطورات السورية فقال، إن الإيرانيين كثفوا تواجدهم العسكري مؤخراً في سوريا "عبر الحرس الثوري وحزب الله لحجز مكان لهم في الحل ولفرض احترام وجهة نظرهم حول الانتقال السياسي، وهم يخشون تقلص دورهم إلى حجم أقل مما يتوقعون"، ورأى أن طهران تنشط للترويج لما يطرحه النظام وترفضه المعارضة في موضوع الحكومة الموسعة، مؤكداً أنها "فكرة إيرانية في الأساس، وهي تحمل أحياناً أسماء أخرى، كحكومة مشاركة أو حكومة وحدة وطنية".

وعن رؤية بلاده لمستقبل سوريا قال الدبلوماسي البريطاني لـ"العربية.نت" إن الانتقال السياسي يعني "الانتقال من أشخاص إلى أشخاص آخرين ومن مؤسسات إلى مؤسسات أخرى"، لكنه حذر من القطع نهائياً مع مؤسسات الدولة غير المتورطة في الصراع الدموي، "لأن الانقطاع الكامل سيؤدي إلى الفوضى".

حرب أرقام بين وفدي النظام والمعارضة

ورداً على ما كان أعلن عنه الأربعاء من جنيف رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات عن أعداد جديدة من المعتقلين والقتلى والجرحى منذ بدء سريان الهدنة قبل ثمانية أسابيع، قدم رئيس وفد النظام بشار الجعفري أرقاماً عن المساعدات التي قال إن الحكومة تسهل وصولها إلى المناطق المحاصرة، واصفاً حجاب دون أن يسميه بـ"شكسبير الكذاب".

وقال الجعفري إن الحكومة سهلت 42 عملية إيصال مساعدات إلى مناطق محاصرة بما فيها الرستن في ريف حمص التي وصلت إليها وحدها 75 شاحنة مساعدات، وتحدث عن دخول 219 شاحنة إلى مناطق أخرى، كما تحدث عن إقامة أكثر من 400 مركز لإيواء النازحين.

ورد أعضاء في الهيئة العليا على كلام الجعفري بالقول إن كل العمليات التي تحدث عنها هي عمليات نظمتها الأمم المتحدة وكان النظام يؤخر القيام بها.

وكان دي ميستورا تحدث عن منع دخول مواد طبية أساسية إلى المناطق المحاصرة، معلناً أن وضع حد لهذا المنع سيكون أولوية قصوى للأمم المتحدة، ومشيراً إلى أن الذين يمنعون دخول هذه المواد هم الحكومة والأطراف الأخرى التي تحاصر بدورها بعض المناطق، وأشار إلى أن من بين المناطق الثماني عشرة المحاصرة في سوريا تحاصر قوات النظام خمس عشرة منطقة، وتحاصر المعارضة منطقتين (كفريا والفوعة)، بينما تخضع لحصار داعش منطقة واحدة (هي دير الزور).

من جهة أخرى، انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات استخدام المبعوث الأممي مصطلح "مبادرة" خلال حديثه عن اقتراح النظام تشكيل حكومة موسعة، واعتبرت أن أي حديث عن هذه الحكومة يشكل مخالفة صريحة لبيان جنيف واحد الذي ينص بوضوح على تشكيل هيئة حكم انتقالي تُنقل إليها كامل صلاحيات الرئاسة. وفي المقابل رحبت الهيئة بإشارة دي ميستورا إلى مسؤولية النظام عن محاصرة خمس عشرة من أصل المناطق الثماني عشرة المحاصرة.