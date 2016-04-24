أوباما: يصعب إقامة منطقة آمنة بسوريا دون التزام عسكري

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليه مصطلح "منطقة آمنة في سوريا" بدون التزام عسكري كبير، قائلاً إنه "من الناحية العلمية، وللأسف، من الصعب حتى الآن تخيل كيفية تطبيق وعمل منطقة آمنة من دون التزام عسكري كبير".

كما جدد أوباما الدعوة إلى ضرورة إعادة تثبيت وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت ميركل إنها لا تؤيد إقامة "منطقة آمنة" تقليدية في سوريا، لكن مباحثات جنيف قد تمهد الطريق لإنشاء منطقة إغاثة إنسانية للاجئين الموجودين هنا.