اتفاق بين النظام و"الحماية الكردية" للتهدئة في القامشلي

توصل مسؤولون في النظام السوري وأكراد بعد منتصف ليل السبت الأحد إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ويتضمن تثبيت الهدنة وتبادل المعتقلين بين الطرفين، وفق ما أكد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني كردي إنه "تم التوصل بعد منتصف الليل إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة القامشلي وينص على تبادل المعتقلين بين الطرفين" بعد اشتباكات دامية منتصف الأسبوع الحالي.

من ناحيته، أكد مصدر أمني من النظام التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في مطار القامشلي بين ممثلين عن النظام ووحدات حماية الشعب الكردية. وأوضح أنه "تم الاتفاق على إبقاء مفعول الهدنة" المعمول بها منذ الجمعة، فضلاً عن "تبادل المخطوفين والجرحى المصابين بدءاً من اليوم الأحد". كما ذكر أنه سيتم "الانتقال تدريجياً خلال مباحثات ستستمر بين الطرفين إلى نقاط أخرى تتعلق بتمركز وتموضع وحدات حماية الشعب الكردية، وجيش النظام السوري مع اللجان الشعبية".

وتوصل الطرفان الجمعة إلى اتفاق هدنة بعد يومين على اشتباكات دامية بين قوات النظام السوري وقوات الدفاع الوطني الموالية لها من جهة وقوات الأمن الداخلي الكردية (الأساييش) من جهة ثانية، إثر إشكال وقع عند أحد الحواجز الأمنية في القامشلي، التي نادراً ما تشهد حوادث مماثلة.

كذلك قال المصدر الأمني الكردي إن الاتفاق "يتضمن الإفراج عن الأكراد الموقفين في القامشلي منذ ما قبل العام 2011، وعدم اعتقال أي كردي بسبب التجنيد أو أي سبب آخر، إضافة إلى عدم اعتقال أي عربي أو مسيحي منضم للوحدات أو يعمل لدى الإدارة الذاتية".

بدورها، ستسلم قوات الأسد لوائح بالمفقودين لديها للنظر فيها لدى القوات الكردية، وفقاً للمصدر.

وأكد المصدر الكردي أن المقاتلين الأكراد لن ينسحبوا من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة لقوات النظام و"الدفاع الوطني".

كما يتضمن الاتفاق، بحسب قوله، "تعويض المتضررين من القصف المدفعي لقوات النظام وعائلات القتلى".

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 17 قتيلاً مدنياً و10 قتلى من المقاتلين الأكراد و31 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق الأساييش.

وأشار المصدر الكردي إلى أن الأكراد طلبوا خلال المباحثات "إعادة النظر في التشكيلات غير الرسمية مثل كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني، إن كان في مراكزهم أو مواقعهم".

