"الحر" يعلن انتهاء مهلة وقف قصف قوات الأسد على حلب

أصدرت غرفة عمليات حلب التابعة للجيش الحر تحذيراً للمدنيين من الاقتراب من المواقع والمنشات العسكرية والأمنية في المدنية، وذلك تزامناً مع انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي أعلنت عنها غرفة عمليات حلب للضغط على نظام الأسد لوقف غاراته على المدنيين في المدينة، حيث أكد البيان الذي صدر عن الجيش الحر أنه سيعتبر الهدنة لاغية في حال استمرار الغارات وسيعمل على استهداف مواقع النظام ما لم يوقف الأخير غاراته الجوية التي أدت خلال الأيام الماضية لمقتل وجرح العشرات.

وكانت غرفة عمليات حلب في الجيش السوري الحر قد أصدرت بياناً السبت أمهلت فيه المجتمع الدولي 24 ساعة للضغط على نظام الأسد لوقف غاراته على المدنيين في المدينة.