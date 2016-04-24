حجاب: نستغرب تصريح دي ميستورا حول تعليق مشاركتنا بجنيف

أكد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب أن الهيئة علقت مشاركتها في المفاوضات احتراماً للدم السوري الذي يسفك بسبب قصف النظام وحلفائه، ونتيجة سياسة الحصار تحت نظر وسمع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا وفريقه.

وفي رده على سؤال لـ"العربية"، قال حجاب إنه منذ تولي دي مستورا مهامه قبل عامين تضاعفت نسبة القتل في سوريا، وارتفعت مساحة المناطق التي يحاصرها النظام، والهيئة تستغرب تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة التي وصف فيها تعليق الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها بمحادثات جنيف بالاستعراض السياسي.

حجاب الذي كان يتحدث على هامش مشاركته في جولة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمخيمات اللاجئين السوريين في تركيا أشار إلى أن "النظام يمارس الحصار على المدنيين بهمجية لتحقيق أهدافه، وهو يستخدم سياسة الترهيب والكراهية والحقد والطائفية ضد الشعب السوري". وأضاف أن "هذا النظام يتبنى سياسة إرهاب الدولة كأسلوب عقاب جماعي، ويستخدم سياسة الإرهاب للضغط على العالم".

وتابع "بسبب تمسك رأس النظام بالحكم بات نصف الشعب السوري لاجئا وخارج البلاد منهم ثلاثة ملايين لاجئ في تركيا".