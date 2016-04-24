سوريا.. قصف متبادل على حلب يقتل 14 مدنياً

قتل 14 مدنيا على الأقل، الأحد، جراء استمرار أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي في مدينة حلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر في الدفاع المدني.

وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، قتل 8 مدنيين في غارات مكثفة للطائرات الحربية السورية، بحسب المصدر في الدفاع المدني.

وأوضح المصدر "سقط خمسة قتلى جراء غارة جوية استهدفت سوقا للخضار في حي الصاخور"، كما قتل مدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار، وثالث في حي الأتارب.

وأشار المصدر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة.

كما تحدث المرصد السوري بدوره عن مقتل تسعة مدنيين، وإصابة 25 آخرين في القصف الذي طال الأحياء الشرقية.

وجراء التطورات الأمنية الأخيرة، قررت "مديرية التربية" في مناطق سيطرة المعارضة إغلاق المدارس.

وأفاد المرصد السوري عن "مقتل ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو" في الجزء الغربي.