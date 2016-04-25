أوباما وقادة أوروبيون يحثون على احترام الهدنة بسوريا

أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا دعوا، اليوم الاثنين، أطراف الحرب السورية إلى احترام اتفاق وقف الأعمال القتالية والعمل على نجاح مباحثات السلام.

وقال البيت الأبيض، بعد اجتماع للزعماء الخمسة في هانوفر بألمانيا، إن هؤلاء "دعوا جميع الأطراف لاحترام وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والمساهمة في نجاح مباحثات جنيف بشأن الانتقال السياسي".

وتابع: "دعوا أيضا من يملكون نفوذا على أطراف الصراع للضغط عليهم للامتناع عن أي أفعال من شأنها تعريض اتفاق وقف الأعمال القتالية ومباحثات السلام للخطر".

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن القادة اتفقوا أيضا على "الحاجة الشديدة والملحة" لمساعدة ليبيا في تنمية اقتصادها وتطوير قدرات قطاعها الأمني للتصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم "داعش".