دمشق.. 6 قتلى بانفجار سيارة مفخخة وداعش يتبنى

قالت وكالة أنباء مقربة من تنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش لجيش النظام السوري في العاصمة دمشق الاثنين.

ولم تذكر وكالة أعماق للأنباء القريبة من المتطرفين تفاصيل سوى أن التنظيم مسؤول عن التفجير وهو الثالث من نوعه هذا العام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن ستة أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة على مشارف منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق الاثنين وهو ثالث هجوم على المنطقة هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن التفجير وقع عند نقطة تفتيش تابعة لجيش النظام.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع نظرا لعدد المصابين بجروح خطيرة.

وقتل العشرات في عدة انفجارات وقعت في فبراير شباط الماضي في منطقة السيدة زينب في أحد أعنف الهجمات التي تشهدها المنطقة.

وقبل ذلك بأقل من شهر قتل 70 شخصا في تفجير انتحاري في المنطقة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.