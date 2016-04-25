تركيا تعتقل 8 على حدود سوريا للاشتباه بانتمائهم لداعش

قال مكتب حاكم إقليم غازي عنتاب التركي، اليوم الاثنين، إن السلطات التركية ألقت القبض على 8 أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم "داعش" عبروا الحدود من سوريا إلى الإقليم الواقع في جنوب شرق تركيا.

ويقع غازي عنتاب بمحاذاة إقليم كلس التركي الذي تعرض لهجمات صاروخية متكررة عبر الحدود من منطقة سوريا خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي. وقتل شخص وأصيب 26 في كلس أمس الأحد.

ونفذت الاعتقالات بعدما زار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو غازي عنتاب يوم السبت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتعهد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سقوط المزيد من الصواريخ.

وتركيا في حالة تأهب قصوى منذ أن وقعت أربعة تفجيرات انتحارية هذا العام في اسطنبول وأنقرة، وألقي باللوم في اثنين منها على "داعش".