أوباما يقرر إرسال 250 جنديا إضافيا إلى سوريا

أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما الاثنين في هانوفر بشمال المانيا إرسال 250 عسكريا أميركيا إضافيا الى سوريا دعما لعمليات التصدي لتنظيم داعش.

وقال أوباما "وافقت على نشر ما يصل إلى 250 عسكريا أميركيا إضافيا بينهم قوات خاصة، في سوريا"، مؤكدا أن هؤلاء سيشاركون في "تدريب ومساعدة القوات المحلية" التي تقاتل المتطرفين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أوباما في ختام زيارته لألمانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن أوباما سيزيد بنسبة كبيرة عدد القوات الأميركية بسوريا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن هذا الإجراء سيزيد عدد القوات الأميركية العاملة في سوريا إلى نحو 300.

وفي نفس السياق، أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" أن واشنطن سترسل مدربين عسكريين إضافيين إلى سوريا في أطار "سلسلة إجراءات تهدف الى زيادة الدعم" الأميركي "لشركائها في المنطقة".

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "سيعلن الرئيس الاثنين أنه سمح بنشر 250 مدرب عسكري اضافي في سوريا".

كما قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" إن نشر هؤلاء العسكريين يأتي بالإضافة إلى 50 فردا من القوات الخاصة أرسلهم أوباما إلى سوريا العام الماضي. وقال مسؤول إن هذا الإعلان سيأتي في كلمة يعتزم أوباما إلقاءها في هانوفر بألمانيا اليوم الاثنين.

ويؤكد هذا القرار تقريرا في أول نيسان/ابريل قال إن إدارة أوباما تفكر في تعزيز عدد أفراد قوات العمليات الخاصة في سوريا على أمل تعجيل المكاسب ضد تنظيم "داعش".