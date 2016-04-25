قافلة مساعدات جديدة لمدينة الرستن بريف حمص

دخلت الاثنين قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية مدينة الرستن ومحيطها في وسط سوريا، في عملية هي الثانية من نوعها في خمسة أيام، وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك لوكالة فرانس برس.

وقال كشيشيك إن "قافلة مساعدات مشتركة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة" تضم "35 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية ومستلزمات النظافة الشخصية... وصلت اليوم إلى مدينة الرستن" في محافظة حمص، بعد انطلاقها من مدينة حمص مركز المحافظة.

ودخلت الخميس 65 شاحنة منطقة الرستن للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وهي اكبر قافلة مساعدات تدخل منطقة محاصرة في سوريا منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011.