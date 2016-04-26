اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول سوريا غدا

يستمع مجلس الأمن غدا لدي ميستورا، ويواصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف لقاءاته بمن حضر رغم تعليق المعارضة السورية مشاركتها في المفاوضات.

ورفضت المعارضة المشاركة في المفاوضات بسبب عدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي.

من جانبه قال بشار الجعفري مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس وفده في المفاوضات السورية بجنيف، إنهم سلموا وثيقة إلى دي ميستورا، بخصوص التعديلات التي تقترح دمشق إدخالها على الدستور.

وأجرى الجعفري وأعضاء وفد النظام لقاءين أمس مع دي ميستورا في إطار المفاوضات الجارية في جنيف.