تركيا.. نشر بطاريات صواريخ أميركية على حدود سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر بطاريات صواريخ أميركية مضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا خلال شهر مايو المقبل، لمواجهة عمليات القصف المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش، وتستهدف الأراضي التركية.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "هبرتورك" نشر الثلاثاء "توصلنا إلى اتفاق لنشر هايمارس" وهي صواريخ أميركية مضادة للصواريخ.

ومنذ مطلع السنة الحالية سقطت حوالي 40 قذيفة على مدينة كيليس التركية المجاورة للحدود مع سوريا، من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتل 17 مدنيا على الأقل.

وأطلق التنظيم المتطرف الأحد قذائف على كيليس أوقعت قتيلين و25 جريحا، مع العلم أن المدينة تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين السوريين.

وبالإمكان نشر بطاريات الصواريخ الأميركية في مواقع مختلفة نظرا لسهولة نقلها، ويصل مداها الى 90 كيلومترا.

ويبلغ المدى الاقصى للمدفعية التركية التي تقصف مواقع تنظيم داعش في سوريا نحو 40 كيلومترا. وترد القوات التركية دائما على القصف الذي يستهدف اراضيها بقصف مدفعي مماثل.

ويأمل الوزير التركي، من جهة ثانية، أن تتوصل المحادثات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن اقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا بين مدينتي منبج وجرابلس الى قرارات ملموسة.

وقال الوزير بهذا الصدد "إن هدفنا هو تطهير هذا الشريط البالغ طوله 98 كيلومترا من داعش".

وتدعو تركيا الى إقامة هذه المنطقة الآمنة لاستقبال اللاجئين السوريين فيها مع ضمان حمايتهم، إلا أن واشنطن تتحفظ على هذا المشروع.