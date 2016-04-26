25 ضربة جوية أميركية ضد داعش في العراق وسوريا

قال التحالف الذي يقود العمليات ضد تنظيم داعش، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 25 ضربة جوية ضد التنظيم المتشدد، أمس الاثنين، في العراق وسوريا.

وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن 18 ضربة جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية قرب 10 مدن، منها الفلوجة، وأصابت وحدتين تكتيكيتين وجسرين، ودمرت 11 موقعا قتاليا لتنظيم داعش.

وأضاف البيان أن الضربات الأخرى أصابت أهدافا قرب الموصل وكركوك وهيت ومدن أخرى.

وأفادت قوة المهام المشتركة أن 7 ضربات في سوريا وقعت قرب منبج ومارع، وأصابت 5 وحدات تكتيكية، ودمرت 4 مواقع قتال، و3 عربات للمتشددين.