أطباء بلا حدود: ضربة جوية مباشرة دمرت مستشفى لنا بحلب

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى القدس بحلب استهدف بغارات مباشرة وعمدا ما أدى إلى تدميره.

وأفادت مصادر طبية في المدينة أن عدد ضحايا المستشفى الواقع في حي السكري، ارتفع إلى أكثر من 27 قتيلا، بينهم أطفال وأطباء ومرضى كانوا داخل المستشفى الذي تديره أطباء بلا حدود.

وقال شاهد عيان إنه تعذر تحديد هوية الجثامين، نظرا لاحتراق بعضها، ووجود جثامين دون رأس أو لتهشم وجهها".

ويستقبل المستشفى المرضى الذين يشكون من الأمراض الداخلية والمزمنة ومعظمهم من كبار السن.

فيما أكد ناشطون عدم وجود أي عنصر من أي فصيل عسكري في المستشفى عند استهدافه.