الصليب الأحمر: حلب على شفا كارثة إنسانية

ذكرت منظمة الصليب الأحمر الدولية، في بيان الخميس، أن "حلب على شفا كارثة إنسانية بعد أسبوع من تصاعد العنف" فيها.

وأضافت المنظمة أن المعارك الشرسة التي تندلع في حلب بين مقاتلي المعارضة والقوات التابعة للنظام السوري أدت إلى تفاقم محنة عشرات الآلاف من سكان المدينة التي وصفتها اللجنة بأنها واحدة من أكثر المناطق تضرراً من القتال في الصراع المندلع منذ خمسة أعوام.

وقتلت الغارات التي تشنها قوات النظام السوري أكثر من 89 مدنيا بمدينة حلب وحدها منذ 22 أبريل من العام الحالي 2016، وجرحت ما يقارب 135 مدنيا في المدينة نفسها والتاريخ عينه.

وقتل أكثر من 27 مدنياً جراء قصف جوي استهدف مستشفى ميدانياً ومبنى سكنياً مجاوراً له في حي السكري في مدينة حلب.

وأفاد الدفاع المدني وناشطون في المدينة، أن قصفا جويا استهدف مستشفى القدس في حي السكري ومبنى سكنيا ملاصقا له، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة نفذتها طائرات تابعة لقوات النظام.

من ناحية أخرى، يواصل النظام السوري استهداف أطقم الدفاع المدني والإسعاف، ما يعقد الوضع الإنساني أكثر في المدينة.