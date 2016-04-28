دي ميستورا في موسكو الأسبوع المقبل

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، سيزور موسكو الأسبوع المقبل ويعتزم الاجتماع مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف.



وقالت الوكالة إن دي ميستورا سيناقش آفاق استئناف محادثات السلام السورية في جنيف.