منظمة إنسانية تحمّل الأسد مسؤولية تردي الأوضاع في سوريا

وصف رئيس مجموعة العمل الإنسانية لسوريا، يان إيغلاند، الوضع في سوريا بالكارثي، محذراً من خطر توقف شريان المساعدات الذي يوصلها لملايين السوريين.

وحمّل إيغلاند أيضاً النظام السوري وحزب الله مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك القوانين الإنسانية.

وفي هذا السياف قال: "مسألة المساءلة لا بد أن تتم وهي بالغة الأهمية، نظام الأسد من المفترض أن يكون مسؤولاً حول ما يجري في سوريا من تردٍّ للأوضاع الإنسانية إلى جانب ميليشيات حزب الله. كما يجب أن تتم مساءلة الجماعات المسلحة الأخرى. قريباً سيتم الكشف عن المسؤولين. من ينتهك القانون الإنساني لا بد أن تتم مساءلته ومحاسبته".