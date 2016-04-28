50 قتيلا بغارات للأسد على مدينة حلب

قتلت غارات نظام بشار الأسد في سوريا أكثر من 50 مدنيا بمدينة حلب وحدها منذ يوم 22 أبريل من العام الحالي 2016، وجرحت ما يقارب 135 مدنيا في المدينة نفسها والتاريخ عينه.

حيث قتل أكثر من 30 مدنياً جراء قصف جوي استهدف مستشفى ميدانياً ومبنى سكنياً مجاوراً له في حي السكري في مدينة حلب.

وأفاد الدفاع المدني وناشطون في المدينة، أن قصفا جويا استهدف مستشفى القدس في حي السكري أسفر عن مقتل 30 شخصا، وغارات أخرى على مبنى سكنيا ملاصقا للمستشفى ما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة نفذتها طائرات تابعة لقوات النظام.

من ناحية أخرى، يواصل النظام السوري استهداف أطقم الدفاع المدني والإسعاف، مما يعقد الوضع الإنساني أكثر في المدينة.

وتعيش حلب بين المطرقة والسندان، وتنقسم المدينة بين الحكومة والمعارضة، بعد أن عاشت فترة هدوء قصيرة.

حيث بدأت القذائف تسقط بكثافة على أحيائها السكنية التي تأوي ما يقرب من 300 ألف سوري. ما خلّف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم رجال من الدفاع المدني والإسعاف قضوا جراء التصعيد العسكري الذي شهدته المدينة منذ أسبوع.

فيما ردت قوات المعارضة بقصف مناطق واقعة تحت سيطرة النظام خلفت 14 قتيلا على الأقل.