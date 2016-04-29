أطباء بلا حدود: ارتفاع عدد قتلى قصف مستشفى حلب إلى 50

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى في مستشفى كانت تدعمه بمدينة حلب شمال سوريا وتعرض لغارة جوية هذا الأسبوع قد ارتفع إلى 50 على الأقل، بينهم ستة مسعفين.



وقصف مستشفى القدس الواقع في منطقة بحلب تقع تحت سيطرة المعارضة في غارة جوية ليل الأربعاء في هجوم أثار موجة إدانات دولية.