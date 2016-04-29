عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

أطباء بلا حدود: ارتفاع عدد قتلى قصف مستشفى حلب إلى 50

المصدر: بيروت - رويترز
رابط مختصر

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى في مستشفى كانت تدعمه بمدينة حلب شمال سوريا وتعرض لغارة جوية هذا الأسبوع قد ارتفع إلى 50 على الأقل، بينهم ستة مسعفين.

وقصف مستشفى القدس الواقع في منطقة بحلب تقع تحت سيطرة المعارضة في غارة جوية ليل الأربعاء في هجوم أثار موجة إدانات دولية.

كلمات دالّة

#حلب, #مستشفى, #أطباء بلا حدود, #غارة, #قتلى, #سوريا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر