حجاب: انتهاك الهدنة بسوريا يمنع مناقشة عملية سياسية

قال رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، إن المفاوضات بشأن مستقبل سوريا السياسي لا يمكن أن تتم في ظل استمرار انتهاكات الهدنة.

وكتب حجاب على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "الوضع غير مناسب للحديث عن عملية سياسية في ظل المجازر المروعة والانتهاكات الممنهجة للهدنة التي لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض".

وأضاف حجاب أن كيري عبّر عن قلقه من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مدينة حلب وغيرها من المحافظات السورية، وأنه استنكر استهداف النظام المستشفيات والمناطق الآهلة بالسكان.

وتابع: "أكد كيري أنه يجري اتصالات مع موسكو لحمل النظام على وقف الأعمال العدائية واحترام الهدنة وتوفير البيئة الملائمة للعملية السياسية عبر إنشاء هيئة حكم انتقالية لا يشارك فيها بشار الأسد الذي فقد شرعيته".