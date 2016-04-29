روسيا: النصرة نفذت هجوماً على قنصليتنا في حلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، سقوط قذائف هاون على القنصلية الروسية في حلب الخميس من دون إصابات، في حين تتعرض ثاني مدن سوريا إلى غارات يشنها النظام، بدعم من موسكو وفقاً لبعض المصادر.

وذكرت الوزارة في بيان أن "قصفاً بالهاون استهدف مبنى القنصلية العامة لروسيا في حلب في 28 نيسان/أبريل حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12.00) تغ".

وتابعت أن "قذيفة سقطت في حرم القنصلية وثلاثاً خارج السياج. لم يكن هناك قتلى أو جرحى".

وقد علقت القنصلية عملياتها في كانون الثاني/يناير 2013، مشيرة إلى أن الموظفين "السوريين فقط يعملون هناك"، وفق البيان.

وفقاً لمعلوماتنا، فإن الهجوم على القنصلية العامة كان متعمداً نفذه ناشطون من جبهة النصرة وفصائل حليفة لها التي أصبحت نشطة على نحو متزايد حول حلب".

وأضاف البيان: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي"، داعياً إلى "الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار".



