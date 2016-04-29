لافروف وكيري يبحثان سبل تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا

بحث وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي جون كيري، هاتفيا اليوم الجمعة، سبل حل الصراع في سوريا عبر تعزيز وقف إطلاق النار بالبلاد، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وتابعت الوزارة: "شدد لافروف مجددا على الحاجة لمشاركة الأكراد السوريين بشكل كامل في المحادثات بين السلطة في البلاد والمعارضة، إضافة إلى الفصل السريع بين جماعات المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية"، حسب تعبير لافروف.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها تبحث مع روسيا محاولات إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا رغم قصف مستشفى في حلب هذا الأسبوع.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال إفادة صحافية: "أملنا هو إحياء الاتفاق. بوسعنا أن نصنع قوة دفع مرة أخرى للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية يتم الالتزام به على نطاق واسع".

من جانبه، قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تسعى لوقف القتال في اللاذقية والغوطة الشرقية قرب دمشق كاختبار لمحاولة إحياء وقف الاقتتال في كل أنحاء البلاد بما يشمل حلب.

وقال المسؤول لمؤتمر عبر الهاتف: "هذا اختبار. نريد أن نعمل ونبذل كل جهدنا لضمان نجاحه. نأمل في نهاية المطاف أن يكون وقف إطلاق النار مفتوحا"، في إشارة لخطط وقف القتال في اللاذقية والغوطة الشرقية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول أيضا وقف القتال في أنحاء أخرى من البلاد، خاصة في حلب التي شهدت أسوأ أعمال عنف مؤخرا.

وقال: "نحن نعمل في كل المناطق. لا يتعلق الأمر فقط باللاذقية والغوطة الشرقية، ولكن أيضا يتعلق بحلب ومناطق أخرى نرى فيها مشكلات أو مؤشرات على مشكلات. نحاول إحياء وقف القتال".