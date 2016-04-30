المعارضة: الأسد يبحث عن حل للأزمة عبر مجازره بحلب

أعلن رئيس الائتلاف السوري، أنس العبدة، عن قبول استقالة الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن الائتلاف سيكلف في غضون 10 أيام رئيس وزراء جديد الذي سيختار بدوره حكومة جديدة داخل سوريا.

وقال العبدة إن نظام الأسد يهدف إلى فرض حل للأزمة السورية خارج إطار الشرعية الدولية ومفاوضات جنيف، وهذا عبر مجازره الأخيرة في حلب.

وتواصلت الغارات على حلب لليوم التاسع على التوالي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 20 غارة جوية على الأقل نُفذت في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في المدينة، ما رفع حصيلة القتلى إلى 255 في تسعة أيام. ولم يذكر المرصد الجهة المنفذة للغارات وما إذا كان طيران النظام أو الروس.