سوريا.. إحصائية كاملة بتدمير مستشفيات حلب

توصلت منظمة العفو الدولية بحسب المعطيات والتوثيقات إلى خلاصة مفادها أن روسيا والنظام يستهدفان المستشفيات ضمن استراتيجية الحرب خاصتهم.

طبعاً هذا الموضوع هو جريمة بحق الإنسانية أولا وخرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب أمنيستي.

وأوردت قناة الحدث اليوم الأحد أن منظمة العفو الدولية التقت أطباء وجمعت شهادات بهذا الشأن، وكلهم أكدوا أنه لم يكن هناك أي عربات عسكرية أو حواجز أمنية أو مسلحين أو مقاتلين في محيط المستشفيات التي تم استهدافها.

وقامت أمنيستي بتوثيق هجمات على مستشفيات في حلب في الفترة الممتدة من أكتوبر 2015 وحتى فبراير 2016.

وبالنسبة للمستشفيات التي تم استهدافها وتدميرها هي:

مشفى تل رفعت الميداني

مركز تل رفعت للاحتياجات الخاصة

مركز تل رفعت لغسيل الكلى

ومركز تل رفعت لإعادة تأهيل المرضى

أيضا تم استهداف وتدمير مشفى مسقان الميداني

مركز عندان لإعادة تأهيل المرضى

مشفى الحاضر ومشفى العيس

أما تلك التي طاولها القصف مباشرة من النظام وروسيا بدون تدميرها كاملة فهي:

مستشفى عزاز للنساء والأطفال

أيضا مستشفى حريتان - بغداد

بالإضافة إلى مستشفى عندان الميداني

كما مستشفى للأطفال ومدرسة لدراسة التمريض.

وتخلص منظمة العفو الدولية لدحض مزاعم روسيا بعدم استهدافها للمدنيين وتقول المنظمة إن طيران النظام وروسيا قام - بالبراهين - باستهداف مستشفيات ومراكز طبية.