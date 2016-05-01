فيسبوك بلا سوريين.. حملة إغلاق حسابات احتجاجاً

#حلب_تحترق ، الهاشتاغ الأعلى عالمياً بعد حملة مكثفة سورية على وسائل التواصل الاجتماعية لإطلاق الهاشتاغ في محاولة للفت نظر العالم من جديد، وأصبح الهاشتاغ هو الأكثر تداولا عالميا بأكثر من 700 ألف تغريدة.

وتعددت الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين إطلاق الهاشتاغ، وما بين سيطرة اللون الأحمر "كناية عن الدم الحلبي والنار" على حسابات السوريين، وبمساندة مكثفة مصرية لبنانية لنشطاء عرب لم يستطيعوا الصمت على ما يحدث في حلب.

من بين الحملات التي تم إطلاقها، حملة تدعو لمقاطعة موقع فيسبوك وإغلاق الحسابات لمدة 24 ساعة بدءاً من الساعة 12 بتوقيت حلب من ليلة الأحد، احتجاجاً على صمت إدارة فيسبوك عن مجازر الأسد وروسيا، في الوقت الذي غيّر صاحب الموقع، مارك زوكربيرغ، صورة بروفايله إلى العلم الفرنسي بعد أحداث باريس.

صمت إدارة فيسبوك استفز المشاعر، وقرر النشطاء "مصريون وسوريون" إجبار فيسبوك على الالتفات إلى حلب.

وقام نشطاء بكتابة تعليقات بشكل مكثف على صورة صاحب فيسبوك زوكربيرغ، وتمحورت تلك التعليقات بالتساؤل واللوم على عدم الالتفات إلى حلب وسوريا وجرائم النظام وروسيا، ودعت بعض التعليقات إلى التعامل بإنسانية تجاه كل الأحداث الدامية في العالم، وليس فقط في أوروبا.

وقام مارك بالرد على تلك التعليقات مطلقاً وعداً للمعلقين أن فيسبوك سيغطي ما يحدث في حلب، وأن فيسبوك "سيتواصل مع الأمم المتحدة" شاكراً المعلقين على تذكيره.