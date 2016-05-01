مجلس التعاون: قصف النظام على حلب جريمة ضد الإنسانية

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، القصف الوحشي المتواصل على مدينة حلب السورية على يد قوات النظام السوري وأعوانه، ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار للمؤسسات الخدمية في المدينة.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن "دول مجلس التعاون تندد بهذه الجرائم النكراء التي تُرتكب ضد المدنيين العزل من أبناء مدينة حلب الصامدة، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وتدعو مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق".

وقال الأمين العام إن "دول مجلس التعاون تُحمِّل النظام السوري والقوى الداعمة له مسؤولية الهجمات الوحشية والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة حلب، وزيادة المعاناة التي يقاسيها المدنيون الأبرياء في المدينة".