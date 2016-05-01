كيري يحاول إنقاذ مفاوضات جنيف من بين أنقاض حلب

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأحد، إنه يأمل في إحراز تقدم في جنيف خلال اليومين المقبلين بشأن تجديد اتفاق وقف الأعمال القتالية في عموم سوريا واستئناف مباحثات السلام الرامية لإنهاء القتال.

وقال كيري لدى بدء اجتماع مع نظيره الأردني ناصر جودة بعد قليل من وصوله لجنيف "الأمل هو أن نتمكن من إحراز بعض التقدم".

وأضاف "هذه ساعات حاسمة ونتطلع لتعاون روسيا، ونتطلع بالتأكيد لأن يستمع النظام إلى روسيا ويستجيب".

بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري مهمة صعبة لإنقاذ مفاوضات جنيف من تحت أنقاضِ حلب التي شهدت عشرة أيام من قصف النظام السوري ومازالت ترزح تحت النيران.

وحمل كيري إلى جنيف مبادرات أولويتها وقف القتال في كل أنحاء سوريا، سيبحثها مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ووزيري الخارجية السعودي والأردني.

وستعود المباحثات في كل الأحوال إلى المربع الأول للهدنة في سوريا والخلاف على تصنيف الجماعات الإرهابية، لأن ما يحصل في حلب الآن والقصف المستمر عليها تبرره روسيا والنظام باستهداف جبهة النصرة التي لا يشملها وقف إطلاق النار، بحسب موسكو.

وهو ما اعتبرته واشنطن خطأ، وأكد كيري أن الأسد يواصل تصعيد القتال باستهداف المدنيين وأطراف معارضة مشمولة في الهدنة وليس جبهة النصرة.

فيما تؤكد المعارضة أن لا وجود لمقاتلي جبهة النصرة في حلب، خصوصا في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير.