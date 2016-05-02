روسيا: تمديد التهدئة بدمشق ومفاوضات لضم حلب

أكد مسؤول عسكري روسي، الاثنين، إن المحادثات مستمرة بشأن ضم محافظة حلب السورية إلى "نظام التهدئة" الذي جرى تمديده يومين بدمشق.، نقلا عن وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.



وذكرت الوكالة تفصيلا عن الجنرال سيرجي كورالينكو قوله أيضا إن روسيا والولايات المتحدة والقيادة السورية والمعارضة "المعتدلة" اتفقوا على تمديد "نظام التهدئة" في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق يومين آخرين حتى نهاية الثالث من مايو، غدا الثلاثاء.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين، أن المحادثات مع روسيا وشركاء الولايات المتحدة في التحالف "تقترب من نقطة تفاهم" بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا، بما في ذلك حول مدينة حلب.

وقبل 48 ساعة، شهدت حلب 9 أيام من القصف المكثف لطيران الأسد لم تسلم منه المستشفيات والمراكز الطبية.

ورصد المجلس المحلي للمدينة في تقرير الانتهاكات التي تعرضت لها أحياء المدينة، كاشفاً عن مقتل 150 مدنياً في عدة أحياء.

ومن جانبه، قال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش السوري أعلن، الاثنين، تمديد سريان "نظام التهدئة" حول العاصمة دمشق لمدة 48 ساعة أخرى ليؤكد بذلك إعلانا روسيا سابقا في هذا الشأن.



ومدد الجيش أمس الأحد نظام تهدئة أو وقف للقتال مدته 24 ساعة في العاصمة أعلن عنه يوم الجمعة وشمل دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية على مشارفها.



ولم يتطرق البيان الصادر عن الجيش، الاثنين، إلى وقف للقتال مدته 72 ساعة في شمال محافظة اللاذقية الساحلية.