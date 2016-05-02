سوريا.. تمرد في سجن حماة ونزلاء يحتجزون حراساً

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية حاصرت سجن حماة في غرب البلاد الاثنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن انتفض النزلاء واحتجزوا عدداً من الحراس.

وقال المرصد إن النزلاء احتجوا على خطط لنقل عدد منهم من حماة إلى سجن صيدنايا العسكري في شمالي دمشق.

وأضاف المرصد أن إحدى جماعات المعارضة المسلحة التي تنشط قرب حماة الواقعة على بعد 210 كيلومترات من دمشق، قالت إنها مستعدة لقصف القوات الحكومية في مدن قريبة ردا على سوء المعاملة بحق المساجين الذين قالت إنهم يطالبون "بأبسط حقوقهم" بينها المحاكمة.

وفي أغسطس الماضي احتج مئات من نزلاء السجن على ظروف الاحتجاز والأحكام القاسية.

وتقول جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الحكومة السورية تحتجز الآلاف في سجونها دون تهم وإن كثيرا منهم يتعرضون للتعذيب.