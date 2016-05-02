غارات النظام على حلب أوقعت 3 مجازر ومئات القتلى

شهدت حلب قبل يومين 9 أيام من القصف المكثف لطيران الأسد لم تسلم منه المستشفيات والمراكز الطبية. وقد رصد المجلس المحلي لمدينة حلب في تقرير له الانتهاكات التي تعرضت لها أحياء المدينة، كاشفاً عن مقتل 150 مدنياً في أحياء عدة هي:

-حي السكري الواقع هنا شرقي مدينة حلب، حيث تسبب القصف في مقتل 65 مدنيا أغلبهم من النساء.

-حي بستان القصر المكتظ بالسكان كان أيضا هدفا للقصف، ما تسبب بمقتل خمسة وعشرين مدنيا بينهم نساء وأطفال.

كما تعرضت أحياء الجلوم الأثري وبني زيد وطريق الباب وباب الحديد والمغاير للقصف العنيف خلال الأيام الماضية.

تدمير 13 مستشفى

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم تدمير 13 مستشفى ومركزاً طبياً في حلب بسبب قصف النظام، أبرزها:

- مستشفى القدس في حي السكري وسط مدينة حلب

- مركز بستان القصر الطبي في مدينة حلب وتسبب القصف بتدميره بالكامل وخروجه عن الخدمة

- مشفى تل رفعت الميداني الواقع إلى الشمال من مدينة حلب

بالإضافة إلى مركز تل رفعت للاحتياجات الخاصة، وغسيل الكلى وإعادة تأهيل المرضى

كما دمر طيران النظام مستشفى أعزاز للنساء والأطفال الواقع شمال حلب قرب الحدود التركية. وتم تدمير مستشفى المسكن الميداني بحلب، ومستشفى العيس جنوب مدينة حلب.

وكذلك مستشفى الحاضر في ريف حلب الجنوبي، إضافة إلى عيادة لعلاج الأطفال ومدرسة لتعليم التمريض.