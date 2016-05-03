اجتماع رباعي في برلين لإنقاذ الهدنة السورية

أعلنت ألمانيا أن اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء بين مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية رياض حجاب، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، وذلك في خضم المساعي الدبلوماسية لإنقاذ الهدنة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "ستركز النقاشات على كيفية إيجاد الظروف المؤاتية لاستمرار مفاوضات السلام في جنيف، وتهدئة العنف، وتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

وتبدأ المحادثات بين شتاينماير وايرولت ودي ميستورا وحجاب في برلين، غدا الأربعاء، اعتبارا من الساعة 13,30 توقيت غرينتش.

ويقوم دي ميستورا الثلاثاء بزيارة إلى موسكو، الحليفة الأساسية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في مسعى لإنقاذ الهدنة المترنحة في سوريا، غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن النزاع في سوريا بات "خارجا عن السيطرة" على جبهات عدة.

ورعت موسكو وواشنطن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 فبراير، لكنه شهد خروقات متتالية تصاعدت خطورتها منذ عشرة ايام، لاسيما في مدينة حلب، كبرى مدن شمال سوريا.