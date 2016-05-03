بريطانيا: الأسد يواصل عرقلة وصول المساعدات للسوريين

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل إن الأسد يواصل عرقلته لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقال سموأل، في تقرير وزعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إنه يجب على الأسد السماح بوصول المساعدات الطبية إلى المرضى في سوريا دون عوائق، وكذلك أن يسمح بحرية التنقل للعاملين في مجال الصحة وفتح المجال أمام الإغاثات الطبية وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2268 الذي يقضي بالسماح بوصول المساعدات الطبية إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

وأضاف أنه يجب على الأسد الالتزام بقرار مجلس الأمن والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول الفوري والكامل لأولئك الذين هم بحاجة للمساعدة وذلك من أجل وقف وفيات يمكن تجنبها.

وقال: "لقد قام نظام الأسد بإزالة ما يزيد عن 80000 من العلاجات الطبية من قوافل المساعدات الإنسانية منذ بداية العام الجاري، مما يضاعف من معاناة السوريين".

وشدد سموأل على أهمية السماح بوصول المساعدات الطبية، قائلاً إن "الحق في العلاج هو حق أساسي من حقوق الإنسان ولا يحق لأحد أن يحرم الناس في بلاده من هذا الحق".

يذكر أن السماح بوصول المساعدات الطبية غير المشروط وبدون قيود هو من إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تتوفر من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة السورية.