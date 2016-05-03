بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة في سوريا

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الاثنين، إنه قلق للغاية بشأن ما آل إليه وقف إطلاق النار في سوريا، وإن ثمة حاجة لمبادرة جديدة كي يظل الحوار قائما.

وأضاف هاموند خلال زيارته لمكسيكو سيتي "ثمة حاجة لمبادرة جديدة في الحوار السوري لإبقائه حيا. المعارضة السورية المعتدلة تواجه صعوبات متزايدة في تبرير مشاركتها في العملية السياسية".

وتابع هاموند أنه بغض النظر عن الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، فإن علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة ستستمر.

وأكد أنه "يأمل كثيرا في أن تظل الولايات المتحدة بلدا مشاركا في شؤون العالم ومتطلعة للخارج أيا كانت نتيجة الانتخابات الأميركية".