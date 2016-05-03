لافروف: نأمل في إعلان تثبيت وقف النار في حلب خلال ساعات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إثر مباحثاته مع موفد الأمم المتحدة في سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في الإعلان عن وقف المعارك في حلب "خلال الساعات القليلة المقبلة"، مضيفاً أن موسكو تتعاون مع واشنطن لتهيئة الظروف من أجل وقف القتال.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع دي ميستورا في موسكو: "آمل أن يتم الإعلان عن مثل هذا القرار في وقت قريب، ربما حتى في الساعات القليلة المقبلة"، مضيفاً: "نعمل على إنشاء مركز عسكري مشترك لمراقبة الهدنة في سوريا".

وأضاف لافروف: "نقيم الموقف في سوريا مع شركائنا في الأمم المتحدة والولايات المتحدة"، مضيفاً: "أجرينا محادثات مع دي ميستورا بشأن سوريا، ومواقفنا متطابقة".

وقال وزير الخارجية الروسي إنه يجب العمل مع المعارضة والنظام السوري لإيجاد حل للوضع الراهن.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن مسارات وآليات تسوية الأزمة يجب أن تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2254، وانتقد موقف هيئة التفاوض العليا، وأشار إلى أن عدم انسحاب قوات المعارضة المعتدلة من المواقع التي تتواجد فيها جبهة النصرة وداعش سيضعها في مرمي النيران.

من جانبه، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار في سوريا أثناء مباحثاته مع لافروف في موسكو.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، أشاد دي ميستورا بالهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن ووصفها بأنها "إنجاز ملحوظ"، قائلاً إن على القوتين العظميين أن تقدما "لنا جميعا المساعدة لضمان عودة هذه العملية إلى مسارها".

وقال دي ميستورا: "بعد عودة الهدوء إلى حلب سنستأنف إدخال المساعدات".